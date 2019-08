Auch uns in Europa fordert China heraus. Nicht nur wirtschaftlich, nicht nur bei der Frage, wer in Zukunft die besseren Elektroautos baut und die Nase vorn hat bei Künstlicher Intelligenz. China fordert uns heraus in unserem Selbstverständnis als freiheitliche Demokratien. Es wäre fatal, wenn in Europa das gleiche passierte wie in China. Wenn die Aussicht auf Reichtum und gute Geschäfte politische Werte verblassen ließen.



Deshalb ist es für mich auf dem Weg zurück von China nach Deutschland auch so beunruhigend, dass so wenig zu hören ist aus Europa an Unterstützung für die Proteste in Hongkong. Wofür Europa steht, was uns wichtig ist und zusammenhält, das steht in Hongkong gerade auf dem Spiel. Hongkong ist ein Test - auch für uns.



China ist uns in den letzten fünf Jahren ebenso unmerklich wie unaufhaltsam nahegerückt. Es transportiert seine Ideologien und Überlegenheitsansprüche über die Seidenstraße bis nach Deutschland. Ob wir es wollen oder nicht, wir müssen uns damit auseinandersetzen und dem entgegensetzen, was uns ausmacht: den Erfindungsreichtum einer freien und demokratischen Gesellschaft.