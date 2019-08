Wer kann, flüchtet in klimatisierte Räume, wo die Luftreiniger auf voller Kraft laufen. Das Dröhnen dieser Geräte in unserer Wohnung, im ZDF-Studio - das war mein Peking-Sound. Im Sommer, im Winter, immer wieder im Jahr. Man starrt auf die App mit den Luftwerten und sieht nur rote Balken, nur furchterregende Zahlen. Wer raus will an solchen Tagen, braucht Atemmasken. Also bleibt man am besten drin.