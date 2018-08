Geraint Thomas siegt bei der Etappe L'Alpe d'Huez. Quelle: reuters

Radprofi Geraint Thomas hat bei der 105. Tour de France den Prestigesieg in L'Alpe d'Huez gefeiert. Einen Tag nach seinem Etappensieg in La Rosiere gewann der britische Gesamtführende vom Team Sky auch das 175,5 km lange 12. Teilstück zur berühmten Ski-Station in den Alpen.



Thomas baute seine Führung in der Gesamtwertung aus und trägt weiter das Gelbe Trikot.