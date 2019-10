Ein japanischer Kaiser muss vor allem schweigen können. Dadurch wirkt er. Die offizielle Thronbesteigung vollzieht sich still. Nach uralten, festgelegten Regeln, die ein Hofstaat minutiös überwacht. Um genau 13 Uhr japanischer Zeit (6:00 morgens in Deutschland) wird er den Seiden-Matsu-no-Ma betreten, gekleidet in einer dunklen-orangenen Robe. Um dann gleich wieder hinter einem Vorhang zu verschwinden. Irgendwann geht dann der Vorhang wieder auf. In der Hand hält der Kaiser einen Zeremonialstab. Er redet nicht, er bewegt sich kaum, er schaut würdevoll. So geht das schon seit Jahrhunderten. Japan ist die älteste Monarchie der Welt. In der Ruhe liegt wohl ihre Kraft. Vielleicht ist das das Geheimnis.