Prinz Charles feiert heute seinen 70. Geburtstag. Quelle: John Stillwell/PA Wire/dpa

Der britische Thronfolger Prinz Charles feiert am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Charles bleibt vorerst der Prinz im Wartestand - in einem Alter, in dem andere schon in Rente sind. Noch aber ist mit 92 Jahren Elizabeth II., seine Mutter, Königin.



Er ist ein in vielerlei Hinsicht ziemlich ungewöhnlicher Thronfolger: Charles setzt sich nicht nur für umweltfreundliche Landwirtschaft ein, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Klimaschützer und ein Kämpfer für die Menschenrechte.