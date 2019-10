Betrug vor der Wiedervereinigung die Einwohnerzahl in dem Bundesland rund 2,7 Millionen, sank sie in den Folgejahren aufgrund von Abwanderung und Geburtendefizit drastisch. 2015 wurden die in Deutschland angekommenen Flüchtlinge auf alle Bundesländer verteilt; die Thüringer Bevölkerung vergrößerte sich damit aber nur minimal. In den Folgejahren sank die Zahl der Einwohner wieder.