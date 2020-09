Plenarsaal des Thüringer Landtags. Symbolbild

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion in Quarantäne. Der Abgeordnete sei mit einem Infizierten im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums. Laborproben des Abgeordneten würden derzeit untersucht. Er zeige keine Symptome.



Welche Auswirkungen ein positives Resultat auf die Ministerpräsidentenwahl am morgigen Mittwoch im Landtag hätte, ist bislang unklar.