Ein Polizist untersucht die Unfallstelle.

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einem Unfall mit einem SUV sind in Thüringen zwei Menschen getötet worden. Eine 71 Jahre alte Fußgängerin wurde tödlich verletzt, als sie auf dem Bürgersteig mit ihrem Hund unterwegs war. Auch die 76-jährige Beifahrerin in dem Auto sei laut Polizei bei dem Unfall in Bad Sulza gestorben.



Am Steuer des Autos saß ihr 79 Jahre alter Ehemann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Anfang September hatte es in Berlin einen ähnlichen Unfall gegeben, bei dem vier Menschen getötet wurden.