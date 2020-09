Thüringens Innenminister Georg Maier.

Quelle: Bodo Schackow/dpa

Extremisten sollen sich aus Sicht des thüringischen Innenministers Georg Maier in sozialen Netzwerken oder auf Gaming-Plattformen nicht in der Anonymität verstecken können. Das sagte Maier der dpa. Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz, damit ist Maier ihr Vorsitzender.



Maier befürwortet einen Vorstoß seines niedersächsischen Kollegen Boris Pistorius (SPD), der gefordert hatte, dass soziale Netzwerke ihre Nutzer identifizieren können sollten. "Ich finde die Idee wirklich gut", so Maier.