Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen.

Quelle: Martin Schutt/zb/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow strebt kein Amt in der Bundesspitze der Linken an. "Es stehen Personalentscheidungen an. Aber nein, ich sehe für mich keine Rolle in der Bundespartei", sagte Ramelow.



"Ich habe 2008 die Entscheidung getroffen, dass ich mich auf Thüringen konzentriere." Ramelow, der zeitweise für die Linke im Bundestag saß und die Fusion der PDS mit der WASG zur Linken gemanagt hat, ist der einzige Ministerpräsident, den die Linke derzeit stellt.