Die Thüringer CDU will die Nachfolge des bisherigen Landesparteichefs Mike Mohring auf einem Parteitag am 18. April klären. Beschlossen sei dies bei einem Treffen des Landesvorstandes in Erfurt, hieß es aus Teilnehmerkreisen.



Mohring will sein Amt als Vorsitzender parallel zu seinem Posten als Thüringer CDU-Fraktionschef aufgeben. Unklar blieb zunächst, wer als Nachfolger Mohrings kandidieren will. Nach dem Desaster um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich steht die Thüringer CDU vor einem tiefgreifenden Umbau.