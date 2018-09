Heiko Ißleib Quelle: ZDF

Die insgesamt 700 Kilometer lange Trasse soll grünen Windstrom aus dem Norden zu Stromabnehmern im Süden bringen. Bei Netzbetreibern und Bundesregierung gilt sie als wichtiges Element für das Gelingen der Energiewende. Das milliardenteure Projekt wird von den Unternehmen Tennet und TransnetBW geplant, die zwei mögliche Korridore, also grobe Verläufe geplant haben. Beide führen durch Thüringen, einer sogar auf weiten Strecken. Seitdem formiert sich hier der Widerstand.



Viele der Widersacher glauben, dass die Trasse für die Energiewende schlicht überflüssig sei. Trassengegner Jürgen Schröder meint: "Wir brauchen keine so teure Trasse. Und das Geld, was in die Trasse gesteckt wird, das kann genauso gut in zukunftsträchtigere, andere Stromerzeugungsprojekte gesteckt werden." Man wolle nicht die Energiewende verhindern, sagt auch Birgit Amonn von der Bürgerinitiative. Sie wünscht sich aber eine andere Art von Energiewende: "Wir müssen endlich in die dezentrale Versorgung hineingehen, also Projekte in der Region für die Region. Und dann kann man im Prinzip mit dem Bürger im Dialog Energielösungen entwickeln."