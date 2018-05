Der Anlass war Höckes Rede am 17. Januar 2017 in Dresden. Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" hatte der Thüringer AfD-Chef das Holocaust-Denkmal in Berlin als "Denkmal der Schande" bezeichnet und eine "180-Grad-Wende" der "dämlichen Erinnerungspolitik" in Deutschland gefordert. Die AfD bezeichnete der Gymnasiallehrer für Geschichte und Sport als "Bewegungspartei" und seinen Politikstil als "den einzigen Weg (...) zu einem vollständigen Sieg".