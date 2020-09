Thomas Kemmerich (FDP), Ministerpräsident von Thüringen.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben dem Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ein Ultimatum für einen Rücktritt gesetzt. Spitzenvertreter der drei Parteien forderten Kemmerich dazu auf, sein Amt niederzulegen.



Die Botschaft sei: "Rücktritt - und zwar eine Aussage bis Ende Sonntag", sagte Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee. Kemmerich hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, aber bislang nicht eingereicht. Zudem will seine FDP-Fraktion die Auflösung des Thüringer Landtages beantragen.