Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Nach der Kritik im zweiten Abschlussbericht des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses an Richtern und Staatsanwälten hat sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu Wort gemeldet. Es bedarf weiterer Aufklärung, sagte er.



"Es bleibt der Eindruck, dass alles, was wir über das rechte Netzwerk wissen, nur der Spitze eines Eisberges ähnelt", sagte Ramelow den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Netzwerk der Terrorzelle um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe ging von Thüringen aus in den Untergrund.