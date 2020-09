Mario Voigt ist der neue CDU-Fraktionschef in Thüringen.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens neuer CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat die Forderung der Jungen Union zurückgewiesen, bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch den Plenarsaal zu verlassen. Abgeordnete seien nicht gewählt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen, sagte er dem MDR.



Der Chef der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, hatte zuvor eine entsprechende Forderung erhoben. Bei der Wahl am Mittwoch treten Thüringens Ex-Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) und der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Björn Höcke, an.