heute.de: Dem SPD-Wirtschaftsminister in Thüringen, Wolfgang Tiefensee, wird eine gute Arbeit bestätigt. Liegt es also an der Bundes-SPD?



Dörre: Die Strukturprobleme in der Auto- und Zulieferindustrie in Westthüringen schwelen schon seit Jahren. Diese Branche stellt gut 60.000 Arbeitsplätze im Land. Mit der Umstellung auf Elektromobilität und der Realisierung einer kohlenstofffreien Wirtschaft bekommt sie tiefgreifende Strukturprobleme. In Westthüringen ist der Beschäftigungsboom in der Branche seit 2017 vorbei. In den Geschäftsstellen der zuständigen Gewerkschaft IG Metall war es nicht mehr möglich, einen Wahlaufruf für Rot-Rot-Grün durchzusetzen.