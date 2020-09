Klimaaktivistin Greta Thunberg Archivbild.

Quelle: Melissa Renwick/The Canadian Press/dpa

Klimaaktivistin Greta Thunberg ist von der Ankündigung Chiles überrascht worden, die nächste Weltklimakonferenz nicht auszurichten. Sie habe sich schon auf den Weg durch den nordamerikanischen Kontinent in Richtung Santiago de Chile gemacht, twittert die 16-Jährige.



Sie werde jetzt abwarten, bis sie weitere Informationen habe. Die für den 2. Dezember geplante Konferenz in Chile war neben dem UN-Klimagipfel in New York ein Hauptgrund für Thunbergs Reise per Hochsee-Rennjacht über den Atlantik.