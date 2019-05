Stahl-Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol. Archivbild

Nach dem radikalen Strategiewechsel bei Thyssenkrupp dringt die IG Metall auf rasche Klarheit für die Beschäftigten. "Ich erwarte ein neues Zukunftskonzept für den Stahlbereich", sagte Stahl-Gesamtbetriebsratschef Tekin Nasikkol der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".



Thyssenkrupp will nach dem Aus für die Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata in den kommenden drei Jahren 6.000 Stellen streichen, davon 4.000 in Deutschland.