Einer der Vorschläge wird Gewerkschaften und Betriebsrat alarmieren: In einer Telefonkonferenz hat Konzernchef Guido Kerkhoff angekündigt, dass er im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns 6.000 Stellen abbauen will. Es stehen also noch weiter unruhige Zeiten bevor bei der einstigen Industrie-Ikone. Das zeigt auch quasi ein Nebensatz der Mitteilung der Fusionsabsage: In diesem Jahr rechnet der Konzern nicht mehr mit einem Gewinn, sondern einem Verlust in seiner Bilanz. Wie hoch der ausfallen könnte, will der Konzern am 14. Mai mit der Präsentation seiner Halbjahresbilanz beziffern.