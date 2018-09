Der Gewinner des Laufes brauchte nicht einmal sieben Minuten. Quelle: Felix Kästle/dpa

Beim Treppenhauslauf auf die Aussichtsplattform des Rottweiler Thyssenkrupp-Testturms haben etwa 700 Sportler teilgenommen. 1.390 Stufen mussten die Feuerwehrmänner, Amateure und Elite-Läufer erklimmen. "Das ist der höchste Tower Run in Westeuropa", sagte Mitorganisator Holger Wesseln.



Favorit Christian Riedl war der Schnellste. Nach 6:56 Minuten kam er auf der 232 Meter hohen Plattform an. Die flottesten Feuerwehrmänner kamen aus Konstanz, sie bezwangen den Turm in knapp 14 Minuten.