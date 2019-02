Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff rechnet mit Abschluss der Stahlfusion.

Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff rechnet trotz der Prüfung durch die EU-Wettbewerbsbehörden mit einem Abschluss der Fusion mit dem Konkurrenten Tata in diesem Frühjahr. "Bei der Prüfung arbeiten wir eng mit der Kommission zusammen", sagte er auf der Hauptversammlung.



Thyssenkrupp und der Tata-Konzern wollen ein Gemeinschaftsunternehmen bilden, das zur Nummer zwei in der europäischen Stahlindustrie werden soll. Das sei die richtige Antwort auf die Überkapazitäten in der Stahlindustrie.