Ein Schutzhelm mit dem ThyssenKrupp-Logo. Symbolbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Im Ringen um ihre Stahlfusion haben Thyssenkrupp und der indische Tata-Konzern Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter gemacht. Ein umfassendes Paket an Lösungsvorschlägen sei bei der Wettbewerbskommission eingereicht worden. Das teilte Thyssenkrupp mit.



Die EU-Kommission will die Vorschläge nun bis zum 5. Juni prüfen. Durch die Fusion soll Europas zweitgrößter Stahlkonzern mit rund 48.000 Mitarbeitern und Werken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden entstehen.