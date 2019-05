Der Industriekonzern Thyssenkrupp will die geplante Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen absagen. Hintergrund ist, dass Thyssenkrupp und der indische Konzern Tata Steel davon ausgehen, dass die EU-Kommission die geplante Stahlfusion "nicht genehmigen wird", wie der Essener Konzern am Freitag mitteilte. Der Thyssenkrupp-Vorstand habe daher die "strategischen Optionen für das Unternehmen neu bewertet" und werde dem Aufsichtsrat vorschlagen, die geplante Teilung abzusagen.



Als Folge wolle man 6.000 Stellen abbauen, 4.000 davon entfielen auf Deutschland, sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Freitag.