Auf dem Tian'anmen erinnert nichts an das Massaker von 1989.

Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Vor dem 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 sind viele Aktivisten und Verwandte von Opfern festgenommen, unter Hausarrest gesetzt oder an andere Orte weggebracht worden.



Auch die Kontrolle von führenden Mitgliedern der "Mütter von Tian'anmen", einem Netzwerk der Familien, wurde laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verstärkt. Am Abend werden in Hongkong Zehntausende Menschen zu einer Demonstration erwartet.