Studenten renigen die Säule der Schande in Hongkong.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Zum 30. Jahrestag des Tian'anmen-Massakers hat Chinas Regierung die Niederschlagung der Demokratiebewegung verteidigt. Das Außenministerium wies auch Kritik an der Menschenrechtslage durch die USA und die Europäische Union scharf als "Einmischung in innere Angelegenheiten" zurück.



Während in China jedes öffentliche Gedenken an die Opfer des blutigen Militäreinsatzes in der Nacht zum 4. Juni 1989 im Keim erstickt wurde, strömten in Hongkong viele Tausend Menschen zu einer Kerzenandacht zusammen.