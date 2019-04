Mit dem Tod des Reformers Hu Yaobang beginnen die Studentenproteste in Peking und in China. Das war am 15. April 1989. Von diesem Tag an begleitet die ZDF-Korrespondentin Gisela Mahlmann und ihr Kameramann Jochen Wichmann die Demonstrationen. Sie dokumentieren ihr stetes Wachsen. Am Anfang sind es hundert, danach werden es hunderttausende sein. Sie stellen Forderungen an die chinesische Regierung. Was sie fordern ist nicht viel und nicht unmöglich. Sie wollen demokratische Reformen, keine Korruption, Pressefreiheit, das Recht auf Mitbestimmung.