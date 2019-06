Heute darf niemand in Festland-China der Opfer gedenken. Doch die Anspannung ist groß, und im Internet halten sich viele nicht an das Verbot. Da gibt es die Organisation der Mütter vom Tian'anmen-Platz - im Netz fordern sie offen und mutig Gerechtigkeit: "Seit 30 Jahren bestehen die Tian'anmen-Mütter auf drei Forderungen: Wahrheit, Entschädigung und die Suche nach den Schuldigen. Die drei Punkte haben wir mehrmals von der Regierung eingefordert und wollten mit der Regierung in Dialog treten. Aber die Regierung traut sich nicht, uns zu antworten."



Die Kommunistische Partei geht schon seit Wochen und Monaten gegen diejenigen vor, die an das Massaker und vor allem an die sieben Wochen friedliche Protestbewegung erinnern könnten. Eine Demokratiebewegung, die mehr als 300 Städte im ganzen Land erfasste. Da gibt es den beliebten Rocksänger Li Zhi, der seit Wochen "verschwunden" ist, weil er in seinen Liedern anklagt und an die Opfer des Massakers erinnert.