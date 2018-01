Dennoch: "Die ersten 24 Wochen zeigen spannende Daten, die wir nun weiter auswerten werden", erklärt der AWI-Forscher weiter. Immerhin 360 Meter hat der Roboter in dieser Zeit zurückgelegt. "Wir können also jetzt etwas über die Variation der Sauerstoffzehrung im arktischen Meeresboden über ein halbes Jahr aussagen." Die Sauerstoffzehrung ist ein wichtiger Marker für die Veränderungen im Ökosystem der Tiefsee - etwa durch den Klimawandel. Bakterien zersetzen am Boden der Tiefsee tote Algen und Tiere. Dabei verbrauchen sie den dort gespeicherten Sauerstoff. Am Ausmaß der Zehrung kann also abgelesen werden, wie viel organisches Material am Boden ankommt und wie aktiv die Bakterien sind. "Tramper" war der erste überhaupt, der das über einen langen Zeitraum hinweg beobachtet hat.