Renault verkauft weniger Autos, mit Folgen für den Aktienkurs. Quelle: Uli Deck/dpa

Schwache Quartalszahlen haben die Aktien von Renault auf den tiefsten Stand seit drei Jahren fallen lassen. Der Kurs rutschte an der Börse in Paris um bis zu 5,3 Prozent. Der Umsatz des französischen Autobauers ging im dritten Quartal um sechs Prozent zurück und fiel damit schlechter aus als erwartet.



Renault führt das auf einen schwächeren Absatz in Schwellenländern wie der Türkei, Argentinien und Indien zurück. Seit Jahresanfang verloren die Renault-Papiere mehr als 21 Prozent.