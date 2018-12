Bei der geplanten Dialogreihe können Bürger Bauern befragen.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Bauernverband will angesichts teils heftiger Debatten über mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft stärker mit Verbrauchern sprechen. "Wir Bauern sagen: Lassen Sie uns reden", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied.



"Wir wollen zuhören, aber auch erzählen, was wir in unseren Ställen und auf unseren Feldern machen." Dazu ist eine bundesweite Reihe von "Bürgerdialogen" geplant. Hintergrund ist, dass sich viele Kunden beim Fleischkauf zunehmend für Tierhaltung interessieren.