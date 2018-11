Als Alternativen zur betäubungslosen Kastration sind derzeit die Vollnarkose mit Isofluran, die Mast der Eber ohne Kastration und eine Impfung der Eber gegen den Ebergeruch im Gespräch. In Dänemark wurde auch die Variante entwickelt, dass die Landwirte ohne Tierarzt die Ferkel lokal betäuben dürfen. Die Fleischindustrie fordert, diese Methode auch in Deutschland zuzulassen. Bundestierärztekammer und Tierschutzverbände lehnen das aber strikt ab.



Die Isofluran-Methode wird derzeit in der Biolandwirtschaft und von Neuland-Landwirten angewandt, allerdings vom Tierarzt durchgeführt. Eine reguläre Zulassung hat der Betäubungsstoff derzeit noch nicht, es handelt sich um Ausnahmegenehmigungen. Die Bundesregierung will den Wirkstoff regulär zulassen. Landwirte sollen eine Schulung bekommen, um nach einem Sachkundenachweis ihre Ferkel ohne Tierarzt betäuben zu können. In der Schweiz wird das schon seit 2010 praktiziert.