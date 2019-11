Letztes Sumatra-Nashorn Iman.

Quelle: Sabah Wildlife Department (swd)/BERNAMA/dpa

Das letzte Sumatra-Nashorn Malaysias ist tot. Das Weibchen Iman sei auf Borneo eines natürlichen Todes gestorben, wie die Umweltstiftung WWF mitteilte. Die Art sei demnach in Malaysia ausgestorben. Hoffnung gebe es noch in Indonesien: Dort streifen noch knapp 80 Tiere durch die Regenwälder.



Der Lebensraum der Tiere schwand durch Rodungen für Palmölplantagen, Papierproduktion und Bergbau. Zudem wurden die Tiere Opfer von Wilderern. Pulverisiertes Horn gilt in vielen asiatischen Ländern als Medizin.