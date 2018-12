Ein Hauskatze steht in ihrem Zwinger im Tierheim. Archivbild

Quelle: Victoria Bonn-Meuser/dpa

Viele große Tierheime in Deutschland verzichten auch in diesem Jahr in der Zeit vor und nach Weihnachten auf die Vermittlung ihrer Bewohner. Vom 19. bis 27. Dezember würden keine Tiere abgegeben, sagte eine Sprecherin des Berliner Tierheims. "Es geht darum, Impulsgeschenke zu verhindern."



Stellt sich das Geschenk als blöde Idee heraus, wird das Tier nach Weihnachten vielleicht wieder zurückgebracht oder ausgesetzt, heißt es. Beraten lassen kann man sich in Tierheimen aber durchgehend.