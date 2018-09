Die Afrikanischen Schweinepest ist auf dem Vormarsch. Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Die Afrikanische Schweinepest ist in Westeuropa angekommen. Nach Angaben belgischer Behörden wurden die Erreger in zwei toten Wildschweinen nachgewiesen - nur 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Sie seien in der Gemeinde Etalle im Dreiländereck Belgien, Frankreich und Luxemburg entdeckt worden.



Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die alle Schweine-Arten befällt und für sie tödlich sein kann. Eine schützende Impfung gegen das Virus gibt es bisher nicht.