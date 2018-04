Eine Entenmutter mit ihren Küken. Symbolbild Quelle: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Polizist ist in Lörrach in einen Kanal gestiegen und hat eine Entenfamilie gerettet. Anwohner hatten die Tiere in Not bemerkt und die Polizei gerufen. Eine Entenmama trieb mit acht Küken auf den Rechen vor einem Kraftwerk zu. Wegen der Strömung hätten die ermüdeten Küken laut Polizei keine Chance gehabt.



Als der Polizist die Küken zurück in die Obhut der Entenmama geben wollte, vertrieben zwei Erpel die Ente. Sie ist seitdem verschwunden. Die Beamten brachten die Küken ins Tierheim.