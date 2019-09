Geflügelproduzent Wiesenhof in Lohne. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Geflügelfleisch-Marktführer Wiesenhof will Insektenmehl an seine Tiere verfüttern und so den Sojaanteil senken. "Unser Ziel ist es, künftig auf den Zusatz von Soja in unserem Geflügelfutter so weit wie möglich zu verzichten", sagte der Chef des Wiesenhof-Mutterkonzerns PHW, Peter Wesjohann.



Wann genau Soja im Geflügelfutter durch Proteine aus Insekten ersetzt werden könne, sei aber noch unklar. Der Anbau von Soja ist vor dem Hintergrund großflächiger Rodungen im Regenwald Südamerikas in die Kritik geraten.