Ein Welpe beobachtet einen Hund, der sich aus dem Wasser müht. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Eigentlich ist das Augsburger Freibad seit einer Woche geschlossen - doch am Samstag machte das Familienbad noch einmal eine Ausnahme: Für fünf Euro durften ausschließlich Hunde planschen und schwimmen. Die Augsburger Wasserwacht veranstaltete den Badetag unter dem Namen "Bellos Batschlach" - Batschlach ist Augsburger Dialekt und bedeutet "Pfütze".



Das Wasser in den Becken werde in der kommenden Woche abgelassen, sagte Organisatorin Alexandra Strohmeier von der Wasserwacht.