Sie leben mitten unter uns, bleiben aber meistens unsichtbar: Fledermäuse verlassen erst in der Dämmerung ihre Quartiere in Kellern, auf Dachböden und Friedhöfen. Dann flattern sie zu Tausenden durch Hamburg, Leipzig oder München. Als europäische Fledermaus-Hauptstadt schlechthin gilt Berlin: 18 der in Deutschland vorkommenden 25 Arten sind dort heimisch. Allein in der Spandauer Zitadelle überwintern jedes Jahr mehr als 10.000 Tiere.