Hund in einem Tierheimzwinger. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa/Archivbild vom 13.08.2019

Sie sind extrem ängstlich, beißen schnell zu und lassen keinen Menschen an sich heran: Die Rede ist von Problemhunden, die immer häufiger in Tierheimen landen. Die Problematik nehme bundesweit in allen Tierheimen zu, sagt der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbandes vom Deutschen Tierschutzbund, Andreas Lindig.



Vor allem durch den Handel mit Welpen, die übers Internet aus dem Ausland gekauft würden, sei die Situation "eskaliert". "Ich sage immer: Finger weg von Online-Hunden!"