... Professor für Tierernährung und Tiergesundheit an der Universität Kassel. Von 2003 bis 2012 gehörte er dem Wissenschaftlichen Beirat ‚Agrarpolitik‘ des Bundeslandwirtschaftsministeriums an. Zurzeit arbeitet er an einem Buch zur Qualitätserzeugung in der Nutztierhaltung. Kürzlich erstellte er im Auftrag der Grünen ein Gutachten, das die Tierschutzsituation in der Schweinehaltung beleuchtet.

Bildquelle: Uni-Kassel