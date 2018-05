Feuerwehr rettet Fuchs. Quelle: Jens Uhlig/Jens Uhlig/dpa

Die Feuerwehr Oelsnitz im Erzgebirgskreis hat einem jungen Fuchs aus einem Bewässerungsteich geholfen. Das Tier lag erschöpft auf dem Deckel eines kleinen Schachts in der Mitte der künstlichen Anlage.



Als sich ein Schlauchboot mit zwei Feuerwehrmännern näherte, nahm der Reineke jedoch Reißaus und schwamm zum Ufer. "Ein Schubs mit dem Paddel am Hinterteil und er schaffte es auf die Wiese", so die Feuerwehr. Allein sei er auf der glatten Teichfolie abgerutscht.