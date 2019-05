Angetreten, um das Leben der Pferde zu verbessern, hat die Hilfsorganisation schon viel darüber hinaus erreicht. Auch bei den Menschen in den Dörfern am Rande Europas. "Das Urproblem war im Grunde, dass die Menschen A keine Mittel hatten und B kein Wissen, wie man mit den Tieren umgeht", blickt Raabe zurück. "Und die ausgeprägte Mangelernährung, die überall war, wandelnde Skelette. Dieses Bild haben wir wirklich abgeschafft, in gewissen Regionen, noch nicht überall." Aus den Pferderettern sind Hoffnungsträger geworden, für eine ganze Region in Europa.