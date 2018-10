Prinz William bei seiner Eröffnungsrede der Konferenz. Quelle: Alastair Grant/PA Wire/dpa

Der britische Prinz William (36) ist besorgt um die Zukunft von Wildtieren. Elefanten, Nashörner und Tiger in der Wildnis könnten ausgestorben sein, "wenn meine Kinder George, Charlotte und Louis zwischen 20 und 30 Jahre alt sein werden". Das sagte der Zweite in der britischen Thronfolge bei einer internationalen Konferenz zum illegalen Handel von Wildtieren in London.



Bei der zweitägigen Konferenz geht es vor allem darum, wie der illegale Handel mit wilden Tieren gestoppt werden kann.