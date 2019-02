Tiertransport von Schweinen (Archiv).

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Angesichts der Debatte um tierquälerische Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten hat Schleswig-Holstein einen vorläufigen Exportstopp verhängt. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gab einen zeitlich befristeten Erlass heraus. Demnach werden in den kommenden vier Wochen keine Transporte genehmigt.



So soll Zeit für die Suche nach einer bundesweit einheitlichen Bewertung gewonnen werden. In Bayern gilt bereits ein Moratorium. Langstreckentransporte sind äußerst umstritten.