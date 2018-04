In den nächsten zehn Jahren muss Deutschland aus den Tierversuchen aussteigen. Edmund Haferbeck, Peta Deutschland

Zudem übt die Organisation heftige Kritik an der Tatsache, dass Ratten und Mäuse auch an Hochschulen seziert werden, damit Studenten mehr über die inneren Organe der Nager lernen. "In den nächsten zehn Jahren muss Deutschland aus den Tierversuchen aussteigen. Vor allen Dingen müssten die Hochschulen Vorbild sein und sich von den Tierversuchen absolut verabschieden", fordert Edmund Haferbeck von der Tierschutzorganisation Peta Deutschland.



Um aber neue Substanzen oder Medikamente auf ihre Giftigkeit zu testen, muss dies hierzulande an Tieren ausprobiert werden. Diese Sicherheitsprüfung ist derzeit noch gesetzlich vorgeschrieben. Das Paul-Ehrlich-Institut erklärte jedoch, die Prüfung auf die sogenannte anomale Toxizität (ATT) ab 2019 zu streichen.