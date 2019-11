Demonstranten ziehen durch Hamburg.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Tausende Menschen haben in Hamburg für ein Ende von Tierversuchen und die Schließung von Tierlaboren demonstriert. Die Polizei nannte 13.800 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von etwa 15.000 Menschen und der bisher größten Tierschutzdemo in Deutschland.



Die Proteste richteten sich vor allem gegen die Firma LPT, in deren Labor im Kreis Hamburg Hunde und Affen misshandelt worden sein sollen. Ein Aktivist hatte sich als Mitarbeiter eingeschlichen und entsprechende Aufnahmen gemacht.