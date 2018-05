Auspuff. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Autokonzern Daimler hat versprochen, die Hintergründe einer Studie aufzuklären, bei der Affen in den USA gezielt Dieselabgasen ausgesetzt worden waren. Daimler teilte mit, man habe eine Untersuchung eingeleitet. Der Konzern distanzierte sich erneut.



Eine von Daimler, BMW und VW finanzierte Lobby-Initiative hatte die Studie 2013 bei einem US-Institut in Auftrag gegeben. Zehn Affen mussten in einem Labor Dieselabgase inhalieren. Die "New York Times" hatte zuerst darüber berichtet.