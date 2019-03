Tierversuche sind weltweit in circa 80 Prozent der Länder noch erlaubt, in manchen sind sie sogar vorgeschrieben. Auch das EU-Verbot lässt noch Schlupflöcher offen. Wenn zum Beispiel Bestandteile in Kosmetika an Tieren getestet werden, diese aber auch in Arzneien verwendet werden, ist das legal. Auch die EU-Chemikalienrichtlinie REACH, die 2006 in Kraft trat, erlaubt Tierversuche unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel dann, wenn Folgen für die Umwelt untersucht werden oder Risiken für Arbeiter, die während der Produktion mit einem chemischen Stoff in Kontakt kommen. In diesen Fällen dürfen Tierversuche als letztes Mittel eingesetzt werden.