Das Tierwohl-Label soll bis 2021 in die Supermärkte kommen.

Das geplante Tierwohl-Label wird bei der Bevölkerung nach Einschätzung von Agrarministerin Julia Klöckner gut ankommen. Die Zustimmung für solch eine offizielle Kennzeichnung liege bei mehr als 80 Prozent, sagte die CDU-Politikerin. "Es ist den Bürgern nicht nur wichtig, wie sie essen und was sie essen, sondern wie das Ganze entstanden und produziert worden ist."



Klöckner will bald Details für das Tierwohl-Kennzeichen vorstellen, das bis 2020/2021 in die Supermärkte kommen soll.